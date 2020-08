Fiorentina, il Milan non molla Milenkovic: contatti tra i rossoneri e l'entourage del giocatore

Il Milan non molla Nikola Milenkovic. Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti con l'entourage del difensore serbo e anche se la Fiorentina non ha dato segnali di apertura, soprattutto in ottica di uno scambio con Lucas Paquetà, i rossoneri ci riproveranno. Commisso chiede almeno 40 milioni di euro, ma visto il contratto in scadenza nel 2022 in caso di non rinnovo il patron dei gigliati potrebbe abbassare le sue pretese.