Fiorentina, il Milan ritiene esagerata la valutazione fatta dai viola per Milenkovic

Il Milan ha messo da tempo gli occhi su Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina che Stefano Pioli conosce bene e che può fare sia il centrale che il terzino destro. Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, nonostante il giocatore piaccia molto in via Aldo Rossi, per il club rossonero la valutazione da cui partono i viola è esagerata.