Fiorentina, il Milan supera l'Inter nelle preferenze di Chiesa

© foto di Federico De Luca

Tutti pazzi per Federico Chiesa. La grande prestazione offerta contro la Polonia ha acceso ancora di più i riflettori sul gioiello viola. La Juve ci prova ormai da tempo (l’ultimo tentativo di Marotta risale allo scorso agosto), ma i bianconeri, secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non sarebbero la prima opzione nel caso di un addio a Firenze. La novità clamorosa - scrive la rosea - è il sorpasso del Milan sull’Inter. Stando all’indiscrezione, i rossoneri avrebbero scavalcato i cugini nella classifica del gradimento dell’attaccante viola. Agli occhi della famiglia Chiesa - si legge - il Milan dà garanzie superiori per quanto riguarda la voglia di crescere e di tornare (in tempi rapidi) competitivo sia in Italia sia in Europa. Tra l’altro, i modelli calcistici del giovane Federico sono sempre stati Kakà e Sheva, due icone