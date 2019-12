© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Fiorentina annuncerà il suo allenatore entro Natale. Sono ore calde in casa viola per quanto riguarda la scelta del nuovo tecnico. Questa mattina una parte della dirigenza ha lavorato all'interno del "Centro Sportivo Davide Astori", con l'intento di trovare al più presto una soluzione per la panchina. La lista dei candidati, come riporta FirenzeViola.it, si è ristretta a quattro nomi, ai quali si aggiungerebbe un profilo di carattere internazionale che intrigherebbe molto la società. Insieme ai "soliti" Giuseppe Iachini (in pole position), Davide Ballardini, Luigi Di Biagio e Davide Nicola (scartata l'opzione di un possibile ritorno di Cesare Prandelli), la Fiorentina avrebbe valutato infatti anche Vladimir Petkovic, molto conosciuto e apprezzato dal ds Pradè. L'ex Lazio, attualmente, è però il ct della Svizzera e con un Europeo alle porte difficilmente i gigliati riusciranno dunque a strapparlo alla Federazione elvetica.