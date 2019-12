© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intercettato telefonicamente da Sky Sport, il padre e agente di Federico Chiesa, Enrico ha parlato della scelta del figlio di restare a Firenze per recuperare al meglio dal problema alla caviglia che lo afflitto nelle ultime settimane: "Viene da un brutto infortunio alla caviglia, doveva recuperare e in mezzo c'erano le vacanze di Natale. Quando ha visto ci sono state queste problematiche ha fatto questa scelta per rimanere, per curarsi e per dare una mano alla squadra che deve tirarsi fuori da un momento particolare. E' contento, è felice, non va mai bene per un giocatore quando c'è un infortunio, vuole solo giocare ma per giocare deve star bene, così ha deciso di restare a qua, lavorare e recuperare".