Fiorentina, il Partizan conferma: "Milenkovic in viola per 5,1 milioni"

Il direttore generale del Partizan Milos Vazura ha parlato alla tv ufficiale del club: "La società funziona bene, paghiamo gli stipendi regolarmente e abbiamo solo un debito da 15 milioni di euro dovuto al caso Zivkovic. Abbiamo già ridotto in parte questo debito e nel mese di luglio si ridurrà ancora. Sapete tutti che abbiamo venduto Milenkovic alla Fiorentina per 5,1 milioni di euro e che a luglio arriverà la prima tranche del pagamento da parte dei viola. Avremo la disponibilità per fare mercato".