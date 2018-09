Fiorentina, il presidente Cognigni porterà il caso Var in Lega

© foto di Federico De Luca

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino di oggi racconta delle reazioni all'arbitraggio in Inter-Fiorentina: "Il Var della discordia". Quello che non è piaciuto in casa viola (Della Valle inclusi), al di là degli episodi, è stata la direzione di Mazzoleni apparso troppo protagonista anche di fronte all'oggettività del Var. Per questo il presidente Cognigni - si legge - ha intenzione di alzare la voce anche in Lega entro le prossime 48 ore: segno di un atteggiamento cambiato rispetto a quando, solo qualche anno fa, la dirigenza viola teneva un approccio soft alle decisioni degli arbitri.