Fiorentina, il primo bilancio di Iachini: "Non si può pretendere ciò che gli altri fanno in 4 mesi"

Quaranta giorni dopo il suo arrivo alla guida della Fiorentina, l'allenatore Giuseppe Iachini ha voluto tratteggiare un bilancio su quanto fatto fin qui alla guida della squadra viola: "Siccome sento un po' di scoramento e di sfiducia, dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno. Per il lavoro che stiamo facendo, io son qui da 40 giorni, ho visto solo crescere questo gruppo. E siamo anche stati penalizzati sotto certi aspetti... Abbiamo grandi margini di miglioramento. Per tre settimane abbiamo avuto tre partite a settimana. Dobbiamo migliorare nella qualità del gioco, come era prevedibile finora siamo andati un po' a ondate. Da Beppe in 40 giorni però non possiamo pretendere quello che da altre parti fanno in quattro mesi. Sono contento, stiamo recuperando tanti giocatori dal punto di vista fisico e mentali, su tutti Federico Chiesa. Sono situazioni di crescita. Duncan lo stiamo recuperato, è convocato e può scendere in campo. Badelj e Caceres stanno bene, stiamo recuperando tanti ragazzi".

