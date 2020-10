Fiorentina, il primo dei due esami di Commisso: Iachini deve battere Spezia e Udinese

Due esami nel giro di sette giorni prima, dell'eventuale cuscinetto Padova in Coppa Italia: Beppe Iachini, partito con soli tre punti in tre partite con la sua Fiorentina, è sotto osservazione. Il presidente Commisso ha lanciato un messaggio chiaro: "Si può (e si deve) fare di più". Il destinatario era chiaramente l'allenatore, accompagnato però dalla presenza di Barone e Pradè con lui, gli artefici del mercato e della costruzione tecnica della squadra, seppure la riconferma dell'attuale tecnico viola sia maggiormente di derivazione presidenziale. Come l'ha confermato, però, il numero uno del club viola, stando a chi lo circonda quotidianamente, è pronto anche a tornare sui suoi passi ben presto: è molto attento al rendimento della Fiorentina, e non a caso ha fatto spesso riferimento ad una presunta media punti da 58 punti tenuta da Iachini, valsagli quindi il posto anche per il nuovo giro, e che ad oggi non sta assolutamente tenendo. Ecco perché le partite di campionato contro lo Spezia prima e l'Udinese poi saranno due esami fondamentali: cominciando dal primo, sembrano esserci al momento soltanto buone notizie. A Cesena contro le Aquile dovrebbero rientrare ai loro posti capitan Pezzella e il mago Ribery, mentre Pulgar e i nuovi, gli attesi Quarta e Callejon, difficilmente andranno oltre la panchina. Dubbi su Castrovilli, ma arrivano segnali al momento non preoccupanti dal numero 10: in caso di forfait pronto Duncan.