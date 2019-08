Fiorentina, il punto sulla difesa: Pezzella resta, Biraghi può partire

© foto di Giacomo Morini

Sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino viene analizzata la situazione della difesa della Fiorentina a due settimane dall'inizio del campionato. Con l'arrivo di Lirola la fascia destra è stata sistemata, mentre a sinistra desta ancora qualche perplessità la posizione di Biraghi, in odore di Inter dal momento che ciò permetterebbe al club di Suning di sistemare le liste dei calciatori italiani. Su Pezzella ormai la Roma sembra aver mollato del tutto, con l'argentino che giocherà un'altra stagione con la fascia da capitano al braccio. Per Ceccherini infine c'è stato solo un sondaggio del Brescia, ma nel caso partisse la società viola ha già pronti Senesi e Kannemann come eventuali sostituti.