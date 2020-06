Fiorentina, il Real Madrid su Lafont ma il portiere non vuole anticipare i tempi

vedi letture

Il Real Madrid si è messo sulle tracce del portiere della Fiorentina, in prestito al Nantes, Alban Lafont, per rimpiazzare il partente Areola alle spalle di Courtois. Dalla Francia fanno sapere che l'estremo difensore potrebbe rientrare a Firenze in estate, ma secondo quanto riportato da Firenzeviola.it però, Lafont e il suo entourage intendono rispettare l’accordo che la Fiorentina e il Nantes hanno trovato un anno fa (prestito biennale) per permettere al giocatore di crescere ancora portando a termine una stagione per intero (la prossima) prima eventualmente di confrontarsi con altri palcoscenici. Magari quello del Bernabeu.