Fiorentina, il rinnovo di Chiesa passa dall'Europa e dai nuovi Ribery

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sarà Federico Chiesa a decidere se rinnovare il contratto con la Fiorentina oppure se arrivare alla fine della stagione con l'attuale scadenza e con l'idea di andarsene dalla maglia che lo ha lanciato nel calcio professionistico dopo anni di settore giovanile. Lo ha confermato anche ieri il ds Pradè, consapevole di avere una forza limitata sulla volontà di un calciatore sempre più globale. Ovviamente servirà una squadra forte e magari già pronta per giocare in Europa per aiutare il giovane figlio d'arte a propendere per la permanenza a Firenze. Nuovi Ribery per intendersi e un progetto che sia votato alla crescita immediata e non solo prossima futura. Il tempo per sedersi e trattare c'è, con la Fiorentina che Chiesa abbia le idee chiare e magari a tinte viola. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.