Come riporta questa mattina La Nazione, la Fiorentina riscatterà Luis Muriel per 13 milioni. I viola sono stati convinti dalla grande disponibilità del giocatore, che si è presentato in punta di piedi conquistando subito la fiducia della piazza. A Ferrara, magari, il colombiano non ha brillato, ma una flessione era inevitabile considerando il suo costante impiego da parte di Pioli il quale, a proposito, è rimasto piacevolmente colpito dalle sue doti tecniche come da quelle umane. L'ex Siviglia, solo ventisettenne, è uno dei senatori di una squadra tra le più giovani d'Europa, così si è pure sentito responsabilizzato come non mai.