© foto di Federico Gaetano

Marco Sportiello, portiere della Fiorentina, sta attraversando un buon momento di forma. Secondo quanto filtrato negli scorsi mesi, la Fiorentina non sembrava intenzionata a riscattarne il cartellino, ma dopo queste ultime partite - in cui l'ex Atalanta ha messo in mostra le sue qualità a suon di parate - la società gigliata potrebbe aver cambiato idea. Lo riporta Repubblica.