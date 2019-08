Fiorentina, il saluto di Hancko: "Anno bellissimo, club meraviglioso"

© foto di Giacomo Morini

David Hancko saluta la Fiorentina dopo appena una stagione e passa in prestito allo Sparta Praga. Questo il post su Instagram del giovane difensore slovacco, con tanto di video con le migliori immagini della sua avventura a tinte viola: "Prima di tutto vorrei ringraziare tutti i miei compagni di squadra, gli allenatori, tutto il team e soprattutto i tifosi, tutta la città per il bellissimo anno vissuto in questo meraviglioso club che è l'ACF Fiorentina perché ho imparato molto e ancora di più sono cresciuto come uomo e come giocatore. Ho sempre messo in campo il meglio di me e ho lavorato su me stesso per dare il massimo per il team. Quest'anno, purtroppo, non farò più parte di questo club ma certamente il mio augurio è che possa avere molta fortuna e molti successi. Grazie di cuore a tutti".