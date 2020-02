vedi letture

Fiorentina, il sindaco di Campi Bisenzio: "Stadio? Noi ci siamo. Decidono i viola"

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sta incontrando in questi minuti il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, in questi minuti, per discutere dell'eventualità di costruire il nuovo stadio del club viola nel Comune che confina con Firenze. Lo stesso Fossi, poco prima del summit, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole riportate da FirenzeViola.it: "Oggi è un altro passaggio di approfondimento che segue quelli già fatti. Anche se guardiamo i punti con più profondità. Ottimismo? Di natura sono ottimista, ma in quanto sindaco vado cauto su tutto. Oggi è un passaggio importante ma non certamente risolutivo. Non so se lo stadio sia più vicino rispetto a prima, lo vedremo. Sicuramente è positivo che si continui a parlare. Commisso e la Fiorentina hanno dimostrato di essere assolutamente liberi e faranno la scelta migliore. Campi è sempre stato sul tavolo, oggi si conferma questo".

Era già in programma l'incontro?

"Era già previsto che ci saremmo visti, non è legabile all'evento di ieri relativo alla Mercafir".

La decisione del Consiglio di Stato sull'aeroporto?

"È stato evidenziato quello che abbiamo sempre detto: era un procedimento fatto con arroganza, in maniera non del tutto corretto. Scelte di questo genere non si fanno imponendole ma coinvolgendo le amministrazioni locali. Oggi scontiamo questo".