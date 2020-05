Fiorentina, il sindaco di Firenze: "Incontrerò Commisso. Rischiato caso diplomatico"

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato a Radio Bruno affrontando anche l'argomento relativo al nuovo stadio della Fiorentina: "Quando tornerà dagli Stati Uniti farò di tutto per avere un incontro con Rocco Commisso e il ministro Franceschini. Abbiamo rischiato un caso diplomatico con il presidente viola per colpa delle lungaggini burocratiche. O si semplificano le regole o non ripartiamo. A Genova è stata fatta una grande opera infrastrutturale in tempi rapidi, merito di procedure snelle e anche dei poteri dati al sindaco, non capisco perché non si diano poteri e fiducia ai sindaci, io mi auguro si possa prendere esempio da Genova".