© foto di Federico De Luca

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervenuto a Italia 7, ha parlato anche del nuovo stadio della Fiorentina: "Ho rispettato tutti gli impegni che avevo previsto. Avevo detto che avrei fatto approvare la variante urbanistica nell’area di Castello e l’ho fatto, mi ero impegnato a prevedere il progetto di spostamento del Mercato ortofrutticolo e ho fatto anche questo. Ora aspettiamo il progetto della Fiorentina. Non vedo perché la società viola non debba rispettare gli impegni e non portarci questo progetto che sarà poi lo step decisivo per cominciare i lavori successivamente. Ho fiducia che la cosa possa andare avanti in maniera positiva”.