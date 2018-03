Fiorentina, il sindaco Nardella: "A settembre 2019 inizio lavori per lo stadio"

© foto di Federico De Luca 2018

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato così del nuovo stadio della Fiorentina e non solo ai microfoni de Il Salotto Viola: "L'atto più importante adesso è la variante del piano urbanistico della riqualificazione dell'area di Castello. Questo ci consente di dare il via libera allo spostamento della Mercafir. Per il resto aspettiamo dalla Fiorentina il progetto definitivo. Il percorso è tracciato, ora tutti devono fare la propria parte. Inizio dei lavori? Speriamo settembre o ottobre 2019 volendo essere ottimisti. La prima pedina da sistemare è l’aeroporto. Sbloccato quello, tutto viene di seguito. Noi daremo gratuitamente l’area Mercafir, mentre la Fiorentina pagherà lo spostamento dei Mercati Generali per una cifra stimata tra i 15 ed i 20 milioni di euro. Centro Sportivo Davide Astori? Per il comune è tutto pronto, si tratta di trovare il giorno e la modalità che convince di più la famiglia e la società. Cercheremo una data significativa. Franchi? Stiamo cercando di creare un progetto per il Franchi. Ci sono tante idee, per molte discipline Firenze è una piazza importante, penso ad esempio al rugby. Naturalmente spettacoli e concerti rimarranno molto importanti per l’impianto. I campini, quando torneranno al comune, diventeranno un centro sportivo del Comune. Legame Firenze-Fiorentina? Firenze e la Fiorentina sono una cosa sola. Della Valle? In questo momento così difficile si sono comportanti in modo esemplare, sono stati vicini a squadra e città. Firenze ha risposto in maniera unica a questo grande lutto e ha emozionato il mondo. Questo shock può essere la scintilla per ricominciare a unire la Fiorentina e i Della Valle, io come sindaco farò di tutto per tenere più unita possibile la squadra della mia città. Pioli? Persona di grandissima qualità umana, l’ho incontrato più volte. Ha saputo gestire alla perfezione, molto umanamente, un momento difficilissimo come la scomparsa di Astori”.