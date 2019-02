Fiorentina, il sindaco Nardella: "Lo stadio si farà. Il 1/5 il progetto"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è tornato a parlare della situazione riguardante il nuovo stadio della Fiorentina ai microfoni di Radio Toscana: "Sono una persona paziente e tenace e se dico che lo stadio si farà, si farà. Penso che già dal primo maggio prossimo potremmo vedere il progetto definitivo della Fiorentina per il nuovo stadio. Sono fiducioso. Non vedo ostacoli. La documentazione presentata è sotto esaminazione da parte dei nostri tecnici. Lo stadio sarà un vantaggio sia per la Fiorentina ma anche per la città di Firenze per questo voglio fidarmi della squadra viola".