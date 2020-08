Fiorentina, il sogno resta Mandzukic: per la difesa si parla col Torino per Izzo

Fiorentina molto attiva sul mercato. La società è al lavoro per affidare una squadra ambiziosa a mister Beppe Iachini. L’edizione odierna de La Nazione ha fatto il punto sulle trattative viola. In cima alla lista dei desideri ci sarebbe Mandzukic mentre Piatek sarebbe un gradino sotto. Per quanto riguarda invece la difesa proseguono i contatti con il Torino per arrivare ad Armando Izzo.