Fiorentina, il Trabzonspor insiste per Maxi Olivera

Il Trabzonspor spinge per Maxi Olivera: secondo quanto riferito da Tuttosport, il club turco è tuttora in pressing sulla Fiorentina per arrivare al terzino uruguaiano. I gigliati sarebbero pronti ad ascoltare, anche se c'è da considerare che al momento Pioli ha a disposizione quattro laterali.