Fiorentina, il Valencia su Pezzella ma il difensore non vuole lasciare i viola

Il Valencia posa gli occhi su German Pezzella. Il club spagnolo, si legge sull’edizione fiorentina de La Repubblica, vorrebbe il capitano viola per sostituire Garay in vista della prossima stagione. Il presidente Commisso, per privarsi dell’argentino, vorrebbe almeno 20 milioni di euro. A frenare l’operazione la volontà del giocatore di non muoversi da Firenze e l’impossibilità da parte dei valenciani di spendere la cifra sopra indicata per il cartellino.