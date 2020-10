Fiorentina, il vice di Iachini dopo il 2-1 al Padova: "Ora grandi motivazioni per la Roma"

Giuseppe Carillo, allenatore in seconda della Fiorentina oggi in panchina al posto dello squalificato Giuseppe Iachini ha parlato nel post partita del successo in Coppa Italia contro il Padova: “La vittoria è importante perché ci permette di passare il turno: la prestazione è stata ottima. Prendere gol fa sempre arrabbiare, in questa stagione tante gare finiscono con molti gol. Pezzella? Quando mancano giocatori importanti come lui si fa difficile ma ci sono calciatori che sanno fare la loro parte e che di solito sono in panchina. Il debutto dei nuovi? Sapevamo che nella seconda parte di gara avremmo avuto un calo ma abbiamo avuto buone indicazioni: sappiamo che dobbiamo lavorare. I primi gol di Venuti e Callejon? Quando un giocatore fa gol si è sempre contenti perché fa bene al morale del singolo e della squadra. La sofferenza dopo il doppio vantaggio? E’ soprattutto un problema mentale, dobbiamo capire che le partite non finiscono mai: il campionato scorso è finito da poco, non c’è stata una preparazione normale. La gara di Roma? Dobbiamo studiare cosa migliorare dopo gli errori nelle ultime gare: sarà facile preparare un big match come quello dell’Olimpico perché le motivazioni arrivano da sole: vogliamo fare una bella partita”, le sue parole riportate da 'Firenzeviola.it'.