Fiorentina, in agenda appuntamento per il rinnovo di Simeone

© foto di Giacomo Morini

I tifosi dell'Atletico Madrid sognano Giovanni Simeone (23) alla corte di suo padre, Diego Pablo Simeone, presente domenica scorsa a Firenze per osservare dal vivo il Cholito nella sfida contro il ChievoVerona. Intanto Tuttosport scrive che sull'agenda viola ci sarebbe un appuntamento per un eventuale prolungamento del contratto in scadenza nel 2022. Durante la scorsa estate, Corvino ha rifiutato offerte da Spagna e Inghilterra (tra cui il Tottenham) per l'attaccante argentino.