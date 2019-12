© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dall'Argentina ne sono sicuri: Ever Banega, a partire da gennaio, giocherà nella Fiorentina. Il centrocampista, seguito la scorsa estate anche dal Boca Juniors che peraltro potrebbe tornare alla carica su di lui per sostituire Guido Rodriguez, ha già organizzato tutto per il suo trasferimento in maglia viola nella sessione di calcio mercato invernale. A riportarlo è il media sudamericano TNT Sports.