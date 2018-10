Fiorentina, in arrivo il manager di Yazici

© foto di Marco Conterio

La Fiorentina continua a seguire Yusuf Yazici, giovane talento turco del Trabzonspor. Come scrive Il QS-La Nazione, in occasione del match con la Roma, il prossimo 3 novembre, dovrebbe sbarcare a Firenze uno dei suoi rappresentanti. Forse un incontro interlocutorio, forse un semplice viaggio di lavoro con tappa al ’Franchi’, fatto sta che di Yazici e la Fiorentina si continuerà a parlare a lungo, in vista del mercato di gennaio