© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Oudin e De Paul, ma non solo. Secondo quanto riporta Sky Sport, la Fiorentina avrebbe fatto negli ultimi minuti dei sondaggi anche per lo svincolato Ben Arfa e per Rachid Ghezzal, algerino classe '92 del Leicester. Pradè in queste ultime ore sta infatti un colpo per completare il reparto avanzato di mister Montella.