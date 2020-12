Fiorentina in crisi, Prandelli difende Commisso: "Ma siamo impazziti? Teniamocelo stretto"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato col Genoa, mister Cesare Prandelli ha difeso a spada tratta il presidente Commisso e l'operato della società in questo momento assai complicato e pieno di critiche per la sua Fiorentina: "La società non ha colpe se ci troviamo in questa situazione: la critica a inizio stagione era tutta positiva su questa squadra, tutto era pianificato nel modo giusto. Forse invece c'è stata troppa aspettativa e chi doveva fare il salto di qualità non lo ha fatto. Dobbiamo far sì che questa critica positiva torni. Commisso è una persona che va tenuta stretta perché è arrivato qua dall'America e ha investito subito. La mia paura è che si stanchi... Ha già messo in piedi il centro sportivo, sta lavorando per lo stadio nuovo. Siamo impazziti? Vogliamo farlo andare via? Se la critica ci dev'essere, va fatta a me e alla squadra, non al club. Non voglio usare buonismo, mi assumo le mie responsabilità".