Fiorentina in dieci al 7'. Espulso Sportiello per fallo di mano fuori area

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fiorentina in dieci contro la Lazio dopo sette minuti di gioco. Topica clamorosa di Marco Sportiello, che esce dall'area su Immobile nonostante la presenza di Pezzella e para il tentativo di pallonetto del centravanti della Lazio. Peccato che lo faccia fuori area: rosso per lui: viola in dieci praticamente per tutta la partita. Entra Dragowski al posto di Eysseric.