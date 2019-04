Fiorentina, in estate caccia al mediano. Contro la Juve test per Edimilson

© foto di Giacomo Morini

L'edizione fiorentina del quotidiano la Repubblica scrive della Viola di Vincenzo Montella. Il gioco del tecnico ex Milan non può prescindere dall'utilizzo di un regista basso davanti alla difesa. Basti pensare alla sua prima Fiorentina con Pizarro, ma anche all'adattamento che fece di Locatelli in rossonero e poi di Nzonzi nel Siviglia quando giocava con il doppio mediano. Se in estate partirà la caccia per trovare un nuovo interprete nel ruolo, contro la Juventus sarà provato Edimilson Fernandes, come test generale per la Coppa Italia.