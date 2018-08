Fiorentina, in estate rifiutate offerte da 175 milioni per cinque giocatori

© foto di Giacomo Morini

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza nel dettaglio il mercato appena concluso da parte della Fiorentina, sottolineando come la mossa più importante sia stata fare muro davanti alle offerte arrivate per i gioielli. La voglia di tornare in Europa e un bilancio sano hanno permesso una simile sfida. Così - si legge - non ha fatto breccia una proposta da 65 milioni per Chiesa presentata da un dirigente dell’Inter in una riunione di Lega in tarda primavera. E allo stesso modo sono finiti gli altri tentativi di pescare nel gruppo di Pioli. L’Atletico Madrid ha messo sul piatto 35 milioni per il talento Milenkovic; il Marsiglia 30 per il Cholito Simeone; il Borussia Dormund 20 per l’argentino Pezzella e il Lione 25 per riportare nel campionato francese Veretout. Tutti intoccabili.