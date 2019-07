Fiorentina in pole per Boateng, dalla Germania: ha rifiutato l'Eintracht

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivano importanti notizie dalla Germania sul fronte Kevin-Prince Boateng. Secondo quanto riferito dalla Bild, l'attaccante ghanese avrebbe infatti comunicato all’Eintracht Francoforte di non voler tornare in Bundesliga perché intenzionato a giocare ancora in Italia. Inevitabile, dunque, che la pista da seguire adesso sia quella che potrebbe portare Boateng alla Fiorentina, club interessato all’ex Milan come ha confermato oggi lo stesso Pradè.