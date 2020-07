Fiorentina in pressing, l'Hellas propone un raddoppio dello stipendio. Juric deve decidere

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, continua ad indicare Ivan Juric come candidato numero 1 alla panchina della Fiorentina. Il tecnico croato però non ha ancora sciolto le riserve in merito al proprio futuro: il Verona ha già messo sul piatto un ricco rinnovo che alzerebbe lo stipendio a quasi il doppio rispetto ai 750mila euro attualmente percepiti (con prolungamento fino al 2022). La Fiorentina, da parte sua, ha promesso investimenti e opportunità importante per la sua carriera. Ora la palla passa a Juric, che entro pochi giorni dovrà sciogliere le riserve e indicare la via per il futuro.