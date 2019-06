Fiorentina, in rialzo le quotazioni di Luca Scolari come nuovo ad viola

© foto di Giacomo Morini

Prosegue il casting della Fiorentina per la nomina del nuovo direttore generale, che andrebbe poi a ricoprire il ruolo di amministratore delegato. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, tra le candidature in rialzo nelle ultime ore c'è il nome di Luca Scolari, manager di calibro internazionale che, oltre ad aver aiutato Fiorentina e Cagliari nell'inaugurare il 'Davide Astori Playground' a Betlemme, in passato ha avuto esperienze alla Sampdoria con Garrone (dove era il responsabile di Paratici e Marotta) e alla Roma di Sensi. A breve, prima che Commisso riparta per gli Stati Uniti (martedì) è previsto un contatto tra le parti per capire se questo matrimonio sarà possibile o meno.