Fiorentina in ritiro: la carica degli esuberi e il muso lungo di Veretout

Fonte: Dal nostro inviato a Moena

Oggi riparte ufficialmente la stagione della Fiorentina con il via all'ottavo ritiro consecutivo presso Moena, in Val di Fassa. Un paese, che negli anni, ha visto rinascere e crollare la squadra viola a più riprese e che, come sede del ritiro, è sopravvissuta anche all'improvviso cambio di proprietà di un mese fa. Dal 2012 a oggi, ci sono stati vari episodi che sono entrati nella "storia" recente del club gigliato, a cominciare dalla Notte delle Pernici dove alcuni calciatori devastarono un ristorante locale per poi essere ceduti in massa, fino ai mal di pancia mal celati di Jovetic prima e soprattutto alle fughe di Kalinic e ai certificati di Bernardeschi. Quest'anno un nuovo tormentone è alla finestra, con Jordan Veretout convocato controvoglia da Montella in attesa della cessione (nella foto la partenza di questa mattina verso Moena in treno).

Un soggiorno molto breve - La speranza del francese, ma anche della stessa Fiorentina, è che entro l'inizio della prossima settimana o al massimo della prima amichevole prevista per mercoledì prossimo, venga trovata una soluzione per il suo addio. Daniele Pradè aspetta la prima vera offerta scritta e dunque ufficiale prima di avviare le danze e la sensazione è che questi siano davvero i giorni giusti per veder partire l'ex Aston Villa. Ancora presto per capire chi la spunterà, ma la Roma pare essere un passettino avanti rispetto al Milan e al Napoli almeno per due motivi: un ingaggio più alto previsto per il centrocampista e la volontà di chiudere alla svelta magari offrendo una parte fissa più alta rispetto agli altri club.

Chiesa atteso negli USA - Non ci sarà la stellina della formazione di Montella, viste le vacanze post Europeo. Federico Chiesa è atteso negli States per la International Champions Cup, dove probabilmente si metterà anche a sedere faccia a faccia proprio con Commisso per discutere il futuro. La Juventus resta alla finestra ma la volontà del club è quella di trattenerlo senza se e senza ma. Vedremo chi riuscirà a spuntarla.

Dubbi in porta - Gli occhi saranno puntati anche su Dragowski, che nei giorni scorsi è stato ufficialmente promosso a portiere titolare della Fiorentina salvo poi manifestare tramite l'agente dei dubbi soprattutto legati all'ingaggio dopo le offerte ricevute dalla Premier. Il portiere vorrebbe un ingaggio molto più alto rispetto ai 400mila euro percepiti in questo momento, la Fiorentina non è disposta a salire alle cifre richieste negli incontri degli ultimi giorni. E' ovvio che un passo verso l'altro andrà fatto da parte di entrambi, ma il rischio rottura non è stato ancora del tutto superato. A Moena la curiosità di capire se anche questo piccolo caso rientrerà, c'è eccome.

Un ritiro di esuberi - Oltre al francese che salirà col muso lungo, ci sono molti giocatori che vivranno a Moena gli ultimi giorni di carriera in maglia viola. Ci sarà Thereau dopo l'esperienza fallimentare di Cagliari e pronto per essere piazzato lontano dal Franchi. Ci saranno Eysseric e Cristoforo, anche loro col foglio di via nella valigia. Ci sarà anche Saponara, che dopo una buona stagione alla Sampdoria potrebbe partire di nuovo nei prossimi giorni verso Ferrara o Udine. Insomma, molti calciatori non hanno certo ambizioni di permanenza con il ds Pradè che in conferenza ha sottolineato la grande quantità di calciatori non funzionali per il futuro che dovranno lasciare al più presto il club di Commisso.

Giovani in cerca di spazio - Con curiosità verranno seguiti alcuni ragazzi che rientrano dai prestiti o che si affacciano in prima squadra con la speranza di restarci. Uno di questi è Montiel, che l'anno scorso, di questi tempi fece innamorare i tifosi con tocchi fini e grande impegno. Poi Vlahovic, punta che piace a Montella ma che potrebbe poi partire in prestito per far esperienza e tornare più forte. Baroni, Castrovilli, Venuti cercheranno di mettersi in mostra sgomitando per una permanenza difficile. E poi gli ex Primavera come Lakti, Beloko, Meli e Hristov anche loro in cerca di gloria.