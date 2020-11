Fiorentina, in troppi fuori ruolo e qualche dichiarazione fuori posto: i motivi dell'addio di Iachini

Natale era vicino quando Rocco Commisso decise di esonerare Vincenzo Montella per dare il benvenuto a Beppe Iachini. La squadra non girava e rischiava addirittura di ritrovarsi come l'anno prima a lottare per non retrocedere, nonostante un cambio di proprietà e un mercato importante. Il cappellino ha iniziato a circolare sui social del club viola e da lì è partita una rincorsa che ha portato la Fiorentina al decimo posto finale, tra gli applausi generali visto come era partita la stagione. Un affetto che la piazza ha sempre riconosciuto a "picchia per noi" Beppe Iachini, ma un affetto che non era accompagnato da grande feeling calcistico visto come la squadra rendeva in campo. Sì perché Firenze ha sempre avuto un palato decisamente fine quando si parla di calcio e il gioco della Fiorentina "iachiniana" non piaceva a molti. Per questo le prime voci su un possibile addio a fine anno, erano partite addirittura in Primavera, in pieno lockdown e poi sono proseguite fino a quando, Commisso in persona, decise di confermare e dare fiducia al tecnico ascolano.

Una scelta che non si è rivelata felice perché i tifosi l'hanno visto come un passo indietro nelle ambizioni societarie, sognando Spalletti e ritrovandosi ancora con Iachini, amico della città, ma allenatore che mai si è affacciato nel calcio che conta o comunque in Europa. Da quel momento, l'esonero dell'allenatore è sempre stata una possibilità, a ogni partita, a ogni errore. Dopo la Sampdoria già si era parlato molto del suo addio, ma alla fine, ancora Commisso decise di dargli un'altra possibilità. Da quel momento però, il tecnico è sembrato sempre più in confusione, con giocatori schierati fuori ruolo e con l'apice di una sconfitta senza appelli contro la Roma all'Olimpico. Ribery-Callejon come coppia d'attacco ha fatto storcere il naso a tutto il popolo viola e anche ai dirigenti, che da quel momento hanno iniziato a cercare un sostituto. Anche alcune dichiarazioni rilasciate dopo le partite, senza ammissioni di colpe e con diversi alibi accampati per spiegare un gioco decisamente bruttino e un rendimento dei singoli in costante discesa, hanno spinto i dirigenti a far leva sul presidente.

Commisso non avrebbe voluto cambiare, il rapporto umano con Iachini lo spingeva ancora a credere in lui. Ma dopo un'attenta analisi delle ultime settimane e anche dopo i primi contatti con Prandelli, si è convinto che non ci fosse altra strada possibile se non un addio anticipato e una svolta che tutti si augurano possa arrivare anche nel rendimento della squadra.