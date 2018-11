Fiorentina in vantaggio al 45', Roma punita su rigore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

1-0 il risultato al 45' tra Fiorentina e Roma. Gara equilibrata al Franchi fino al 32', quando Olsen atterra Simeone con l'arbitro Banti che concede il rigore trasformato da Veretout. La risposta della squadra di Di Francesco non è tardata ad arrivare, col palo colpito da Pellegrini su punizione (palla sfiorata da Milenkovic nell'occasione) e poco dopo con Dzeko in area avversaria. Si torna dunque negli spogliatoi con la formazione di Pioli in vantaggio.