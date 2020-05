Fiorentina, incognita Iachini in vista del 2020-2021: tra i possibili sostituti c'è anche Unai Emery

Tra le varie decisioni che il presidente della Fiorentina Rocco Commisso dovrà prendere nelle prossime settimane, c'è anche quella relativa alla panchina. Come scrive oggi la Repubblica, il tycoon stima e apprezza Beppe Iachini, ma ha ancora in testa quanto accaduto con Vincenzo Montella, ossia la conferma a cui poi è seguito l'esonero. Il numero uno di Mediacom - si legge - vorrebbe quindi evitare di ritrovarsi in una situazione simile e la palla passa ora al tecnico marchigiano, che nel caso in cui riparta la stagione avrà 12 gare per convincere la proprietà. Quanto ai sostituti, le idee sono tante e molto diverse tra loro: da quelle internazionali come Unai Emery a quelle italiane come Luciano Spalletti, Roberto De Zerbi o Ivan Juric.