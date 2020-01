© foto di Federico Gaetano

Incontro interlocutorio in casa Fiorentina in merito al futuro dell'attaccante francese 36enne Cyril Thereau. "Non ci sono novità", ha detto a 'Firenzeviola David Lasaracina, procuratore del calciatore che ha un contratto col club viola valido fino a giugno ed è da tempo fuori dal progetto.

Thereau nei prossimi giorni dovrà decidere se chiudere la stagione alla Fiorentina o andare via in prestito.