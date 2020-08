Fiorentina, incontro con Lucci per Florenzi: sul piatto anche la rescissione di Montella

Da qualche minuto è terminato il summit tra Alessandro Lucci e la Fiorentina. Due ore di riunione, tanti i temi di discussione tra le parti. Secondo quel che arriva da Firenze, quello di Alessandro Florenzi, in uscita dalla Roma e con richieste tra Premier e Serie A, sarebbe un nome da monitorare con attenzione nelle prossime settimane. Esterno, terzino, jolly di centrocampo, è un giocatore che i viola starebbero valutando con attenzione. Tra i temi di discussione anche la rescissione di Vincenzo Montella coi viola e anche il nome di Valerio Verre. Il trequartista non è stato ancora riscattato dall'Hellas Verona e al momento è atteso il 26 a Bogliasco in ritiro. I viola avrebbero sondato il terreno per il centrocampista, potenziale trequartista e alternativa nel 3-4-1-2 di Iachini. A riportarlo è Firenzeviola.it.