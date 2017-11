Fiorentina, incontro tra Enrico Chiesa e il PSG per il futuro di Federico

© foto di Federico De Luca

Il mercato si avvicina e il nome di Federico Chiesa è sempre al centro dell'attenzione. Da mesi si parla del suo rinnovo con la Fiorentina, nonostante il suo contratto sia in scadenza nel 2021, ma intanto non accennano a spengersi le sirene dei top club interessati al suo acquisto. Proprio in questo senso ci sono da registrare alcuni incontri tra il padre della stella viola, Enrico, e alcune società. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it l'ex giocatore gigliato ha infatti incontrato alcuni esponenti del Paris Saint Germain proprio oggi nel capoluogo toscano, in un ristorante nella zona sud di Firenze. Summit riservatissimo, con al tavolo quattro persone: Enrico Chiesa e tre importanti dirigenti del calcio internazionale.

Questo non vuol dire che la Fiorentina abbia intenzione di cedere il giocatore nel corso dei prossimi mesi ma come era avvenuto nei mesi scorsi anche con il Napoli Enrico Chiesa sta continuando a incontrare altri club, alla ricerca di una società di primissimo livello che possa acquistare suo figlio e proiettarlo nel calcio che conta.