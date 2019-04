Come scrive La Nazione, Vincenzo Montella è considerato il fulcro della Fiorentina che nascerà e in base al riposizionamento di tutti gli altri saranno prese le decisioni sul futuro organigramma. Sicuramente a giugno partirà il ds Carlos Freitas (futuro in Portogallo?), mentre il dg Pantaleo Corvino si farà affiancare da un suo nuovo collaboratore esperto di calcio estero. Ma intanto sono tutti nel mirino dei tifosi, a cominciare dai massimi dirigenti e poi su chi a cascata ha gestito con diverse competenze la seconda stagione con Pioli in panchina.