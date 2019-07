Fiorentina, inizia la stagione: visite mediche anche per Veretout

Fonte: firenzeviola.it

© foto di Federico De Luca

Primo giorno di visite mediche per la Fiorentina in vista della stagione 2019-2020. Nonostante le voci di mercato delle ultime settimane, tra i primi calciatori che si sono presentati al Centro Sportivo "Davide Astori" c'è Jordan Veretout, giocatore che piace a Milan, Roma e Napoli e che probabilmente non farà parte della rosa per il prossimo campionato. Anche Vincent Laurini, molto vicino al Parma, si è presentato presto stamani per effettuare i primi controlli stagionali. Oltre ai due "uomini mercato", si sono già visti Saponara, Hugo, Biraghi, Venuti, Dragowski, Ceccherini ed Eysseric.