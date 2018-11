Fiorentina, Inter e Juve all'assalto di Chiesa: servono minimo 65 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Chiesa resta un obiettivo concreto di Inter e Juventus. La Fiorentina non ha nessuna intenzione di cederlo, a meno che non arrivi un'offerta da 65-70 milioni di euro, ma il giocatore resta un pallino di Spalletti e i bianconeri proveranno a sfruttare la carta Pjaca per avere un canale prioritario nella trattativa. A riportarlo è Tuttosport.