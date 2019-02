Fiorentina-Inter, le formazioni: Simeone torna dal 1', Dalbert per Asamoah

© foto di Insidefoto/Image Sport

È ormai quasi tutto pronto al Franchi per la sfida valida per il 25° turno di campionato tra Fiorentina e Inter (fischio d'inizio alle 20:30). Pioli lascia fuori Muriel per la prima volta e riconsegna una maglia da titolare a Simeone, mentre in difesa è ancora Ceccherini a sostituire l'infortunato Pezzella con Laurini al posto di Milenkovic. Per quanto riguarda invece i nerazzurri, l'unica sorpresa è la presenza di Dalbert nel ruolo di terzino sinistro. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Gerson, Simeone, Chiesa. A disp.: Terracciano, Brancolini, Milenkovic, Hancko, Dabo, Norgaard, Pjaca, Graiciar, Muriel. All.: Pioli.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. A disp.: Padelli, Miranda, Ranocchia, Cedric, Asamoah, Gagliardini, Borja Valero, Joao Mario, Candreva. All.: Spalletti.