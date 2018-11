Fiorentina, Inter pronta a investire 70 milioni di euro per Chiesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa mattina La Nazione si sofferma sul mercato attorno all'attaccante viola Federico Chiesa. È il classe '97 – si legge – il primo obiettivo del nuovo ad dell'Inter Beppe Marotta, che avrebbe presentato a Suning una lista di giocatori giusti (con Chiesa tra i primi) per lanciare in modo definitivo il progetto nerazzurro. La Fiorentina, dal canto suo, non avrebbe intenzione di privarsi del suo maggior talento, ma lo scenario di mercato rischia di vedere l'Inter pronta a presentarsi a Firenze con un pacchetto di milioni considerati ad oggi la valutazione del giovane esterno: 70 milioni.