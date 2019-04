Fiorentina, ipotesi Bertolacci a costo zero sempre più probabile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione odierna de La Nazione parla di Andrea Bertolacci e del suo possibile approdo in viola a fine stagione. L'attuale centrocampista del Milan, in scadenza con i rossoneri, piace a Montella e potrebbe essere uno dei primi acquisti viola in vista della prossima stagione, quando arriverebbe a parametro zero. Per il quotidiano l'operazione è molto probabile nonostante il pressing del Genoa.