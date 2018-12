© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione odierna de La Repubblica si sofferma sui nomi che Corvino sta valutando per il centrocampo della Fiorentina a gennaio. La priorità è quella di liberare Veretout dal ruolo di regista, acquistando così un giocatore che possa ricoprire quel ruolo. E la prima scelta è Nahitan Nandez, mediano classe '95 uruguagio del Boca Juniors già cercato in estate dai viola. L'ostacolo principale è rappresentato dal prezzo, visto che dopo la finale di Libertadores disputata e persa col Boca il suo valore è cresciuto ancora, ma la società gigliata resta sulle sue tracce. Così come resta in piedi anche l'ipotesi Federico Viviani, regista ora in forza alla SPAL anche se ai margini della squadra.