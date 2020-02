© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Spazio alla Fiorentina e alla volontà di costruire il nuovo stadio da parte di Rocco Commisso sulla pagine de La Repubblica, edizione Firenze. Il quotidiano parla della strategia del patron viola nei confronti dell'area Mercafir e del bando pubblico per l'acquisizione dei terreni. L'idea che sta campeggiando nella mente del ricco imprenditore si chiama offerta condizionata: ossia la partecipazione ad una cifra inferiore alla base d'asta, una sorta di nuova condizione che il soggetto pubblico poi deciderà se accogliere o rispedire al mittente. In alternativa, sennò, potrebbe anche chiedere una compartecipazione comunale su opere accessorie e bonifiche, senza però tralasciare le tempistiche: anche per quelle, e nell'eventualità che il Comune non le rispetti, è pronta la richiesta di una clausola di risarcimento. Da qui al 7 aprile la risposta.